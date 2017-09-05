Замглавы "Хезболлах": США хотели использовать ИГ* для смены власти в Сирии

Бойцы движения Хезболлах на передовых позициях Сирийской Арабской Армии (САА) у дороги из Хомса в Пальмиру

Бойцы движения Хезболлах на передовых позициях Сирийской Арабской Армии (САА) у дороги из Хомса в Пальмиру

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Запад стремится, чтобы ближневосточный регион распался на отдельные слабые страны, которые было бы легко контролировать, заявил в интервью телеканалу RT заместитель главы шиитского движения "Хезболлах" Наим Кассем.

"Запад хочет, чтобы Ближний Восток распался на отдельные слабые страны, которые легко контролировать. Америка собиралась использовать "Исламское государство" (террористическая группировка, запрещена в РФ) против Сирии, но потом этот монстр обернулся против самих США, так что теперь у них не осталось иного выхода, кроме как противостоять ему", — сказал Кассем.

Он убежден: война в Сирии была развязана усилиями США, которые добивались смены политического режима в этой стране. Однако, когда Вашингтону не удалось силовыми методами свергнуть президента САР Башара Асада, он перестал вступать в открытую конфронтацию с сирийским лидером. "(Они) знают, что "Исламское государство" представляет для них не меньшую угрозу, чем для сирийского народа", — указал Кассем.

Высокопоставленный представитель "Хезболлах" заявил, что движение рассматривает любые попытки свержения Асада как направленные против интересов в Сирии.

"Этого мы принять не можем. В военное время народ переизбрал Асада как легитимного правителя. Президента должны избирать граждане страны, а не иностранные государства", — резюмировал Кассем.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Российская сторона в лице представителей Центра по примирению враждующих сторону в Сирии, помимо налаживания диалога между правительственными силами и оппозицией, на постоянной основе проводит гуманитарные акции и оказывает медицинскую помощь местному населению, в том числе в зонах деэскалации.

Отряды "Хезболлах" сражаются против вооруженных бандформирований на стороне правительственной армии САР с 2012 года.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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