Минобороны опубликовало видео уничтожения объектов ИГ* в Сирии ракетами

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения объектов ИГ (запрещена в РФ) в районе Дейр-Эз-Зор в Сирии в результате ракетного удара, следует из видеозаписи, размещенной во вторник министерством в соцсети "ВКонтакте".

На странице Минобороны РФ опубликована видеозапись, на которой демонстрируется попадание ракет в несколько объектов террористов ИГ в Сирии в районе Дейр-Эз-Зор. В результате попаданий здания были полностью уничтожены.

Ранее Минобороны России опубликовало видео ракетных пусков фрегата "Адмирал Эссен" по объектам ИГ в районе Дейр-Эз-Зора.

На видео показано открытие защитных устройств шахт крылатых ракет "Калибр-НК". Пуски трех ракет вертикального старта осуществлены последовательно, при этом все ракеты ушли в направлении назначенных целей.

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