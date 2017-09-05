Российские военные врачи передали сирийским коллегам медоборудование

ДАМАСК, 5 сен — РИА Новости. Российские военные врачи передали медицинское оборудование сирийским коллегами из Дамаска и за две недели помогли провести несколько десятков сложных операций, оказав помощь наиболее тяжелым пациентам.

"Все-таки шесть лет войны, нет каких-то тонкостей (в навыках сирийских врачей). Порой по 50-70 пациентов поступало за день, которых просто надо было спасать, а не заниматься какой-то эстетикой, восстановлением. Ну а теперь пришло время наверстывать упущенное: стирать не только из душ память о войне, но и с лиц", — рассказал журналистам начальник центра челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко Сергей Телищук.

Более десяти лучших российских специалистов, среди которых пластические хирурги, офтальмологи, травматологи и хирурги, прибыли в Дамаск две недели назад. За это время они успешно провели около 70 сложнейших операций, которые их сирийские коллеги не могли провести из-за отсутствия необходимого оборудования, некоторые — из-за нехватки знаний. Кроме того, медицинская техника, которая прибыла в Дамаск вместе с военными врачами из России, теперь останется в Сирии.

"Прямо сейчас проходит сложное оперативное вмешательство с использованием российских аппаратов внешней фиксации, которые были переданы сирийской стороне. И эти аппараты значительно помогут в дальнейшем лечении сложной категории пациентов", — сказал профессор кафедры военно-полевой хирургии Военно-медицинской академии имени Кирова Виталий Маркевич.

Российские врачи за две недели, что они провели в Дамаске, оперировали сирийцев вместе с местными хирургами. По словам сирийских врачей, ассистируя специалистам такого уровня из России, они получили бесценный опыт проведения уникальных операции.

"Нам очень важно, что к нам приехали ваши врачи, российские врачи. Они помогли нам, они сделали много операций. Я надеюсь, что такие визиты будут еще, чтобы мы успели больше поработать вместе и большему научиться (у российских врачей — ред.)", — отметил врач-анестезиолог центрального военного госпиталя Дамаска Ибрагим Раек.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Российская сторона в лице представителей Центра по примирению враждующих сторону в Сирии, помимо налаживания диалога между правительственными силами и оппозицией, на постоянной основе проводит гуманитарные акции и оказывает медицинскую помощь местному населению, в том числе в зонах деэскалации.

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