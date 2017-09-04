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Война в Сирии
Война в Сирии

Коалиция предложила эвакуировать женщин и детей из колонны ИГ*

21:3804.09.2017
(обновлено: 21:39 04.09.2017)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкДейр-эз-Зор. Архивное фотоДейр-эз-Зор. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ВАШИНГТОН, 4 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. Коалиция под руководством США предлагает эвакуировать женщин и детей из застрявшей в Сирии колонны ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ), но заявляет, что пока не получила согласия на это сирийских властей, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении командующего войсками коалиции американского генерал-лейтенанта Стивена Таунсенда.

Ситуация в Дейр-эз-Зоре
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Источник: сирийская армия готовится к штурму позиций ИГ*
"Лидеры коалиции предложили русским определенную последовательность действий, дав сирийскому режиму возможность вывести женщин из этой ситуации", — говорится в сообщении коалиции. "Сирийский режим заставляет женщин и детей страдать в пустыне, эта ситуация целиком зависит от них (властей Сирии — ред.)", — заявил Таунсенд.

Коалиция США ведет общение с российскими военными, но принципиально не хочет разговаривать с сирийскими властями. Действия США и международной коалиции в Сирии проводятся без согласия и координации с официальным Дамаском и резолюции СБ ООН.

Боевики ИГ* и их семьи уже седьмой день находятся в колонне автобусов, которая сейчас застряла в сирийской пустыне к востоку от Сухне, говорится в сообщении коалиции.

По утверждению коалиции, она не препятствует поставкам пищи и воды для женщин и детей. "Коалиция продолжит действия против ИГ* там, где мы сможем это делать без того, чтобы не нанести ущерб гражданским лицам", — говорится в заявлении.

Ситуация в Дейр-эз-Зоре
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ВКС уничтожили несколько десятков боевиков в районе Дейр-эз-Зора
Ранее стало известно, что сирийские военные одобрили сделку по выводу из района Западный Каламун на границе с Ливаном оставшихся боевиков группировки ИГ*. Операция в Каламуне велась сирийскими военными и "Хезболлах" на протяжении последней недели. Ранее сообщалось о начале перемирия в этом районе с 7.00 мск 27 августа. Соглашение было достигнуто после успехов армии и "Хезболлах" в боях с террористами, которые попали в окружение. В восточном регионе Сирии, куда должны отправиться террористы, находится ряд контролируемых ИГ* районов, в частности в провинции Дейр-эз-Зор.

Ливанская армия 19 августа начала операцию по освобождению от ИГ* пограничных с Сирией территорий в горных районах Раас-Баалбек и Аль-Каа. Командование вооруженных сил спустя четыре дня заявило, что освобождено 100 квадратных километров из 120 захваченных. Армия Ливана проводила операцию самостоятельно без координации с сирийскими войсками и "Хезболлах".

Бойцы "Хезболлах" совместно с сирийской армией одновременно с ливанской армией начали операцию по освобождению от ИГ* сирийских территорий, пограничных с Ливаном. За пять дней с начала операции удалось освободить от террористов более 90 квадратных километров из 155.

Ливанские спецслужбы в свою очередь продолжают проводить оперативные мероприятия по выявлению и ликвидации спящих ячеек террористов по всей стране.

Ситуация в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Лидеры БРИКС поддержали астанинский и женевский формат переговоров по Сирии
Ранее ливанское движение "Хезболлах" заявило, что самолеты международной коалиции во главе с США блокировали колонну автобусов с боевиками ИГ* и их семьями в сирийской пустыне.

В коалиции заявили, что будут препятствовать проезду конвоя на территорию, подконтрольную ИГ*. Также в коалиции сообщали, что разбомбили дорогу и мост, чтобы не дать боевикам проехать в Ирак. Отмечалось, что коалиция не наносила удары по конвою, а лишь по отдельной технике, включая танк, и боевикам ИГ*, которые пытались организовать его продвижение к сирийско-иракской границе.

Согласно достигнутым договоренностям, боевики ИГ* и члены их семей в понедельник были вывезены с ливано-сирийской границы в город Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор в обмен на предоставление информации о захваченных в плен ливанских военнослужащих и бойцах "Хезболлах". Ливанская сторона получила тела восьмерых солдат. Всего было вывезено 670 человек, включая 308 боевиков.

*Запрещенная в России террористическая организация

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