ВАШИНГТОН, 4 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. Коалиция под руководством США предлагает эвакуировать женщин и детей из застрявшей в Сирии колонны ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ), но заявляет, что пока не получила согласия на это сирийских властей, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении командующего войсками коалиции американского генерал-лейтенанта Стивена Таунсенда.
Коалиция США ведет общение с российскими военными, но принципиально не хочет разговаривать с сирийскими властями. Действия США и международной коалиции в Сирии проводятся без согласия и координации с официальным Дамаском и резолюции СБ ООН.
Боевики ИГ* и их семьи уже седьмой день находятся в колонне автобусов, которая сейчас застряла в сирийской пустыне к востоку от Сухне, говорится в сообщении коалиции.
По утверждению коалиции, она не препятствует поставкам пищи и воды для женщин и детей. "Коалиция продолжит действия против ИГ* там, где мы сможем это делать без того, чтобы не нанести ущерб гражданским лицам", — говорится в заявлении.
Ливанская армия 19 августа начала операцию по освобождению от ИГ* пограничных с Сирией территорий в горных районах Раас-Баалбек и Аль-Каа. Командование вооруженных сил спустя четыре дня заявило, что освобождено 100 квадратных километров из 120 захваченных. Армия Ливана проводила операцию самостоятельно без координации с сирийскими войсками и "Хезболлах".
Бойцы "Хезболлах" совместно с сирийской армией одновременно с ливанской армией начали операцию по освобождению от ИГ* сирийских территорий, пограничных с Ливаном. За пять дней с начала операции удалось освободить от террористов более 90 квадратных километров из 155.
Ливанские спецслужбы в свою очередь продолжают проводить оперативные мероприятия по выявлению и ликвидации спящих ячеек террористов по всей стране.
В коалиции заявили, что будут препятствовать проезду конвоя на территорию, подконтрольную ИГ*. Также в коалиции сообщали, что разбомбили дорогу и мост, чтобы не дать боевикам проехать в Ирак. Отмечалось, что коалиция не наносила удары по конвою, а лишь по отдельной технике, включая танк, и боевикам ИГ*, которые пытались организовать его продвижение к сирийско-иракской границе.
Согласно достигнутым договоренностям, боевики ИГ* и члены их семей в понедельник были вывезены с ливано-сирийской границы в город Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор в обмен на предоставление информации о захваченных в плен ливанских военнослужащих и бойцах "Хезболлах". Ливанская сторона получила тела восьмерых солдат. Всего было вывезено 670 человек, включая 308 боевиков.
*Запрещенная в России террористическая организация
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