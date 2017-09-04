Вооруженная оппозиция Сирии не получала официального приглашения в Астану

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Представители вооруженной сирийской оппозиции на сегодняшний день не получали официально приглашения для участия в переговорах по Сирии в Астане, сообщил РИА Новости член делегации вооруженных группировок на переговорах по сирийскому урегулированию Фатех Хассун.

Шестой раунд переговоров по Сирии состоится в Астане 14-15 сентября.

"Официального приглашения пока нет, разве, что через СМИ. Официально турецкий гарант пока не передавал никаких приглашений. Но обычно официальное приглашение передают через турецкого гаранта за 4-5 дней до переговоров в Астане",- сказал Хассун.

По его словам, состав делегации от вооруженной оппозиции сохранится в том же составе, что и на прошлых встречах в Астане.