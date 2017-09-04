Сирийская оппозиция поддержала идею создания зоны деэскалации в Идлибе

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Создание зоны деэскалации в провинции Идлиб на севере Сирии необходимо ради обеспечения безопасности 1,5 миллионов мирных жителей, сообщил РИА Новости член делегации вооруженных группировок на переговорах по сирийскому урегулированию Фатех Хассун.

На сегодняшний день в Сирии созданы три зоны деэскалации: к северу от города Хомс, в районе Восточной Гуты и на границе Сирии с Иорданией. Впоследствии российская военная полиция развернула в районах зон деэскалации контрольно-пропускные пункты и наблюдательные посты. Помимо этого, идет работа по запуску еще одной зоны деэскалации — в провинции Идлиб.

"Что касается нас, мы считаем, что зона деэскалации номер 4 крайне необходима в связи с присутствием полутора миллионов мирных жителей. В связи с этим зона деэскалации создается для мирных граждан, ради их безопасности, а не для защиты военных", — сказал Хассун.

Собеседник агентства отметил, что создание зоны деэскалации в Идлиб является обширной темой для обсуждения между региональными силами и силами на месте.

"На каком уровне будут договоренности и будет ли "Хайат тахрир аш-Шам"* частью этого договора?" — добавил Хассун.

По мнению представителя оппозиции, даже если будет достигнута договоренность на переговорах в Астане по Идлибу, то на земле выполнение договоренностей будет крайне сложно реализовать из-за присутствия в провинции боевиков "Джебхат ан-Нусры".

"Мы, конечно, (будем соблюдать договоренности — ред), так как мы их соблюдаем и в других местах. В реальности данные договоренности между двумя сторонами, и если бы мы не хотели этого договора, мы бы не подписались",- добавил Хассун.