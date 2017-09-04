МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Воздушно-космические силы России совершили более 80 боевых вылетов для поддержки наступления правительственных войск Сирии на Дейр-эз-Зор, сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что на востоке армия Сирии при поддержке ВКС России развивает наступление на город Дейр-эз-Зор. Сирийские войска под командованием генерала Хасана Сухела, действующие на юге провинции Ракка, за последние сутки продвинулись на восемь километров и овладели двумя стратегически важными высотами.

"Отряды сирийской армии, ведущие наступление со стороны Эс-Сухне, в результате наступательных действий выбили террористов ИГИЛ* с удерживаемых позиций вдоль дороги Пальмира – Дэйр-Эз-Зор и вышли на подступы к населенному пункту Бир-Кабакеб. В интересах авиационной поддержки наступления правительственных войск на Дэйр-эз-Зор ВКС России совершено более 80 боевых вылетов", — говорится в сообщении.

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