Россия отчиталась о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала одно нарушение режима прекращения огня, Турция — три, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксирован один случай стрельбы в провинции Дамаск. Турецкой частью представительства зафиксировано три нарушения в провинциях: Дамаск – два, Деръа – одно", — говорится в сообщении.

Как отмечается, большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" (запрещены в РФ).

В бюллетене отмечается, что за сутки подписано три соглашения о присоединении к режиму прекращения огня в населенных пунктах Бурджа провинции Хама, Тилиф, Касири-Харабеси провинции Хомс. Их количество выросло до 2220. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось — 229.

Центр по примирению враждующих сторон в Сирии за сутки доставил 250 килограммов медикаментов в населенный пункт Фафин, заключили в Минобороны.

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