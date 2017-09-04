Российские военные передали гумпомощь жителям Эль-Кусайра в провинции Хомс

ХОМС (Сирия), 4 сен — РИА Новости. Российские военные Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии доставили гуманитарную помощь в город Эль-Кусайр в провинции Хомс, где также провели медицинский осмотр местных жителей, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Эль-Кусайр располагается на юго-западе сирийской провинции Хомс, до границы с соседним Ливаном здесь около 15 километров. Долгое время город и многие села в этом районе находились под властью боевиков вооруженной сирийской оппозиции, а проходящие через него дороги использовались для переправки оружия и террористов в Хомс. За время войны в Сирии этот город неоднократно становился полем боя между правительственными войсками и отрядами вооруженных группировок. Российский ЦПВС, узнав о бедственной гуманитарной ситуации в Эль-Кусайре, принял решение о доставке в этот город продуктовых наборов.

"Мы привезли сюда (в Эль-Кусайр) 400 продовольственных пакетов. Это место было выбрано, потому что оно находится на границе зоны деэскалации. Это первое. Второе — город многоконфессиональный. Ну и третье — здесь (работает) единственная женщина-мэр во всей провинции Хомс, и чтобы поддержать ее работу, было принято решение доставить сюда продукты", — сказал представитель ЦПВС Геннадий Константинов.

По его словам, в продуктовых наборах находится мука, сахар и рис, всего около двух тонн. При сотрудничестве местной администрации представители центра заранее определили наиболее нуждающихся в гумпомощи среди мирного населения.

"Ранее мы приезжали сюда на рекогносцировку, встречались с главой администрации, обсудили место проведения (раздачи гумпомощи), организацию охраны, порядок выдачи талонов, определились, кому из местных жителей наиболее необходима помощь", — добавил Константинов.

Помимо этого, пока проходила выгрузка продуктовых наборов и их раздача мирному населению, военные врачи центра приняли несколько десятков жителей, проведя оперативный медосмотр. По словам представителя медицинского отделения ЦПВС Владимира Корзоватых, из-за активных боевых действий и обстрелов боевиков в этом городе перестали работать медучреждения, некоторые из них были разрушены, врачей нет, а у местных жителей, в свою очередь, нет возможности посетить больницы в Хомсе или других провинциях.

"Мы принимаем всех, кто к нам обращается. (Сегодня были) и женщины, и дети, и люди пожилого возраста. Патология различная, в основном сердечно-сосудистые заболевания, то есть люди обращаются с повышенным давлением, с головными болями, скажем так, чем можем — помогаем. Выезд в это селение у нас (проходит) первый раз. Лечение назначили, думаю, мы приедем сюда еще раз, чтобы проконтролировать, как идет наше лечение", — сказал Корзоватых.

Он также добавил, что большой проблемой в этом районе стало полное отсутствие медицинской помощи детям.

"Детишки попадаются с врожденными патологиями. Они были прооперированы до войны, к сожалению, сейчас у них нет возможности обратиться (за медпомощью), детские больницы пока, к сожалению, только в процессе восстановления. Мы надеемся, что общими усилиями и детская помощь дойдет до таких населенных пунктов, как этот. Мы свою работу (по оказанию медпомощи мирному населению) продолжим", — отметил представитель центра.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>