США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Война в Сирии
Война в Сирии

Российские военные передали гумпомощь жителям Эль-Кусайра в провинции Хомс

06:0404.09.2017
0290
© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовПерейти в фотобанкГумпомощь. Архивное фотоГумпомощь. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк

ХОМС (Сирия), 4 сен — РИА Новости. Российские военные Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии доставили гуманитарную помощь в город Эль-Кусайр в провинции Хомс, где также провели медицинский осмотр местных жителей, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Вид на город Алеппо. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Более 400 мирных жителей вернулись в свои дома в провинции Алеппо

Эль-Кусайр располагается на юго-западе сирийской провинции Хомс, до границы с соседним Ливаном здесь около 15 километров. Долгое время город и многие села в этом районе находились под властью боевиков вооруженной сирийской оппозиции, а проходящие через него дороги использовались для переправки оружия и террористов в Хомс. За время войны в Сирии этот город неоднократно становился полем боя между правительственными войсками и отрядами вооруженных группировок. Российский ЦПВС, узнав о бедственной гуманитарной ситуации в Эль-Кусайре, принял решение о доставке в этот город продуктовых наборов.

"Мы привезли сюда (в Эль-Кусайр) 400 продовольственных пакетов. Это место было выбрано, потому что оно находится на границе зоны деэскалации. Это первое. Второе — город многоконфессиональный. Ну и третье — здесь (работает) единственная женщина-мэр во всей провинции Хомс, и чтобы поддержать ее работу, было принято решение доставить сюда продукты", — сказал представитель ЦПВС Геннадий Константинов.

По его словам, в продуктовых наборах находится мука, сахар и рис, всего около двух тонн. При сотрудничестве местной администрации представители центра заранее определили наиболее нуждающихся в гумпомощи среди мирного населения.

Указатели на город Акербат, где находится крупнейший оплот ИГ* (запрещена в РФ) в провинции Хама
© Sputnik / Мохаммад Маруф
Сирийская армия и ВКС РФ уничтожили террористов ИГ* в провинции Хама

"Ранее мы приезжали сюда на рекогносцировку, встречались с главой администрации, обсудили место проведения (раздачи гумпомощи), организацию охраны, порядок выдачи талонов, определились, кому из местных жителей наиболее необходима помощь", — добавил Константинов.

Помимо этого, пока проходила выгрузка продуктовых наборов и их раздача мирному населению, военные врачи центра приняли несколько десятков жителей, проведя оперативный медосмотр. По словам представителя медицинского отделения ЦПВС Владимира Корзоватых, из-за активных боевых действий и обстрелов боевиков в этом городе перестали работать медучреждения, некоторые из них были разрушены, врачей нет, а у местных жителей, в свою очередь, нет возможности посетить больницы в Хомсе или других провинциях.

Ситуация в Дейр-эз-Зоре. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
В Сирии рассказали, когда правительственные силы подойдут к Дейр-эз-Зору

"Мы принимаем всех, кто к нам обращается. (Сегодня были) и женщины, и дети, и люди пожилого возраста. Патология различная, в основном сердечно-сосудистые заболевания, то есть люди обращаются с повышенным давлением, с головными болями, скажем так, чем можем — помогаем. Выезд в это селение у нас (проходит) первый раз. Лечение назначили, думаю, мы приедем сюда еще раз, чтобы проконтролировать, как идет наше лечение", — сказал Корзоватых.

Он также добавил, что большой проблемой в этом районе стало полное отсутствие медицинской помощи детям.

"Детишки попадаются с врожденными патологиями. Они были прооперированы до войны, к сожалению, сейчас у них нет возможности обратиться (за медпомощью), детские больницы пока, к сожалению, только в процессе восстановления. Мы надеемся, что общими усилиями и детская помощь дойдет до таких населенных пунктов, как этот. Мы свою работу (по оказанию медпомощи мирному населению) продолжим", — отметил представитель центра.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Зоны деэскалации конфликта в Сирии
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Зоны деэскалации конфликта в Сирии
Комментировать
Война в Сирии
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена