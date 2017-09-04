Более 400 мирных жителей вернулись в свои дома в провинции Алеппо

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Более 400 мирных жителей вернулись в свои дома в провинции Алеппо в Сирии в воскресенье, сообщает Минобороны России.

"Третьего сентября 2017 года более 400 мирных жителей вернулись в свои дома в различные населенные пункты провинции Алеппо", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в город Телль-Рифаъат и населенный пункт Хлиса на севере и юге от Алеппо из лагерей для беженцев автобусами были доставлены более 40 сирийских семей. Семьи мирных сирийцев, возвращающиеся в свои дома, также встречали в Кафер-Антуне, Ахрасе, Джубе и Вахшии.

Возвращение мирных жителей в населенные пункты провинции Алеппо, ранее находящиеся под контролем курдских отрядов самообороны, стало возможным благодаря достигнутым договоренностям при посредничестве российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, отметили в Минобороны РФ.

Действия РФ по обеспечению режима прекращения огня в Сирии позволили стабилизировать обстановку в центральной и южной частях страны. Успешно функционируют три зоны деэскалации – на юге Сирии, в районе Восточной Гуты и на севере в провинции Хомс.

"При посредничестве российского Центра по примирению продолжается работа, направленная на формирование национальных комитетов по примирению. В ходе ставших регулярными телемостов между представителями сирийских властей и оппозиции решаются различные проблемы обеспечения гуманитарного доступа на территории зон деэскалации, возвращения мирных жителей в свои дома и оказания им необходимой помощи", — добавляется в сообщении.

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