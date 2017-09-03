Коалиция США заявила о ликвидации 85 боевиков ИГ* в Сирии

Указатели на город Акербат, где находится крупнейший оплот ИГ (запрещена в РФ) в провинции Хама. Архивное фото

Указатели на город Акербат, где находится крупнейший оплот ИГ (запрещена в РФ) в провинции Хама. Архивное фото

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Коалиция США заявила о ликвидации 85 боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) рядом с автомобильным конвоем террористов, которым ранее власти Сирии дали проехать с ливано-сирийской границы, и разрушении 40 транспортных средств боевиков, передает агентство Рейтер.

"85 (боевиков — ред.) ИГ ликвидированы, 40 отдельных транспортных средств ИГ разрушено", — заявил представитель коалиции Райан Дилон в Twitter

По данным агентства, среди уничтоженных транспортных средств был танк, артиллерийская система, боевые и транспортные машины.

Ранее ливанское движение "Хезболлах" заявило, что самолеты международной коалиции во главе с США блокировали колонну автобусов с боевиками ИГ и их семьями в сирийской пустыне. В коалиции заявили, что будут препятствовать проезду конвоя на территорию, подконтрольную ИГ. Также в коалиции сообщали, что разбомбили дорогу и мост, чтобы не дать боевикам проехать в Ирак. Отмечалось, что коалиция не наносила удары по конвою, а лишь по отдельной технике, включая танк, и боевикам ИГ, которые пытались организовать его продвижение к сирийско-иракской границе.

Согласно достигнутым договоренностям, боевики ИГ и члены их семей в понедельник были вывезены с ливано-сирийской границы в город Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор в обмен на предоставление информации о захваченных в плен ливанских военнослужащих и бойцах "Хезболлах". Ливанская сторона получила тела восьмерых солдат. Всего было вывезено 670 человек, включая 308 боевиков.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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