АКЕРБАТ (Сирия), 2 сен — РИА Новости. Правительственные войска САР осадили крупнейший оплот террористической группировки "Исламское государство" (ИГ*) в поселении Акербат в провинции Хама, сообщает с места событий корреспондент агентства Sputnik.
В ходе боестолкновений погибли несколько сирийских военнослужащих в результате подрыва заминированного автомобиля со смертником за рулем на трассе между Акербатом и Джурухом.
Ранее ряд арабских СМИ сообщали, что правительственные войска САР уже освободили Акербат, уничтожив тем самым крупнейший оплот ИГ* в Хаме со стороны города Ас-Саламия.
Сирийская армия 12 августа разгромила крупнейший оплот ИГ* в провинции Хомс, освободив город Ас-Сухне. Оставшиеся в живых отряды террористов были вынуждены бежать в пустыню на север в направлении города Дейр-эз-Зор.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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