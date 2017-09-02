Армия САР взяла под огневой контроль крупнейший оплот ИГ* в провинции Хама

АКЕРБАТ (Сирия), 2 сен — РИА Новости. Правительственные войска САР осадили крупнейший оплот террористической группировки "Исламское государство" (ИГ*) в поселении Акербат в провинции Хама, сообщает с места событий корреспондент агентства Sputnik.

Подразделения сирийской армии ведут бои с террористами на расстоянии в три километра от Акербата. Сам город находится под огневым контролем.

В ходе боестолкновений погибли несколько сирийских военнослужащих в результате подрыва заминированного автомобиля со смертником за рулем на трассе между Акербатом и Джурухом.

Ранее ряд арабских СМИ сообщали, что правительственные войска САР уже освободили Акербат, уничтожив тем самым крупнейший оплот ИГ* в Хаме со стороны города Ас-Саламия.

Сирийская армия 12 августа разгромила крупнейший оплот ИГ* в провинции Хомс, освободив город Ас-Сухне. Оставшиеся в живых отряды террористов были вынуждены бежать в пустыню на север в направлении города Дейр-эз-Зор.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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