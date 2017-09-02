В Минобороны рассказали об операции против ИГ* в районе сирийского Акербата

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ сжимают кольцо вокруг боевиков группировки "Исламское государство"* в районе населенного пункта Акербат в провинции Хама, сообщает Минобороны России.

Ранее командующий группировкой войск ВС РФ в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин сообщил, что операция по разгрому террористов в районе сирийского города Акербат вступила в завершающую фазу, взятие города позволит создать зону безопасности у "дороги жизни" Саламия — Ханасер и установить контроль над месторождениями углеводородов.

"Благодаря результативным действиям российских ВКС сирийские правительственные войска продолжают сжимать кольцо вокруг группировки ИГИЛ* в районе населенного пункта Акербат в провинции Хама", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что российские самолеты уничтожают вновь выявляемые цели террористов за несколько минут. "Российские самолеты Су-34 и Су-35 уничтожают вновь выявляемые цели террористов ИГИЛ* из позиции дежурства в воздухе. Время от обнаружения целей боевиков до их уничтожения составляет несколько минут", — добавляется в сообщении.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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