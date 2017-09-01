Коалиция США не подтвердила освобождение старого города Ракки

ВАШИНГТОН, 1 сен — РИА Новости. Коалиция США не подтверждает освобождение района старого города в Ракке — самопровозглашенной столице ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ), сообщил РИА Новости представитель коалиции.

"Мы не можем в данный момент подтвердить эти сообщения. "Сирийские демократические силы" добиваются большого прогресса вокруг центра города и по всей Ракке и завоевывают все больше территории каждый день", — заявил представитель коалиции США.

Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что поддерживаемые США отряды SDF освободили старый город в Ракке.

Ракка находится под контролем ИГ* с 2013 года, город считается неофициальной столицей террористов. В 2016 году коалиция во главе с США заявила о начале операции по освобождению города, уже несколько месяцев ведутся бои на подступах к Ракке с целью заблокировать ее.

Наземное наступление при поддержке спецназа и авиации США ведут "Сирийские демократические силы" (SDF), основу которых составляют отряды сирийских курдов. В понедельник SDF заявили, что рассчитывают завершить операцию по освобождению Ракки от боевиков ИГ* в течение двух месяцев.

* Террористическая организация, запрещенная в России.