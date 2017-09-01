Поддерживаемые США отряды освободили Старый город в Ракке

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Поддерживаемые США отряды "Сирийских демократических сил" (SDF) освободили Старый город в сирийской Ракке, сообщает агентство Франс Пресс.

"Наши силы сегодня установили полный контроль над Старым городом в Ракке после столкновений с ИГ*, — заявил представитель SDF агентству.

Ракка находится под контролем ИГ с 2013 года, город считается неофициальной столицей террористов. В 2016 году коалиция во главе с США заявила о начале операции по освобождению города, уже несколько месяцев ведутся бои на подступах к Ракке с целью заблокировать ее.

Наземное наступление при поддержке спецназа и авиации США ведут "Сирийские демократические силы" (SDF), основу которых составляют отряды сирийских курдов. В понедельник SDF заявили, что рассчитывают завершить операцию по освобождению Ракки от боевиков ИГ в течение двух месяцев.

* Террористическая организация, запрещенная в России.