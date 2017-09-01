Путин намерен призвать лидеров БРИКС подключиться к урегулированию в Сирии

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин намерен призвать лидеров стран БРИКС подключиться к процессу урегулирования ситуации в Сирии, восстановлению страны, сообщил журналистам в пятницу на брифинге помощник президента Юрий Ушаков.

"Естественно, что лидеры БРИКС затронут самые узловые региональные проблемы, а именно — Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан и Сахаро-Сахельский регион и некоторые другие вопросы", — сказал Ушаков.

"Особое внимание, естественно, будет уделено ситуации в Сирии, наш президент здесь активно доложит нашу позицию, призовет страны БРИКС подключаться к процессу сирийского урегулирования, восстановлению разрушенной страны, различного рода гуманитарным проектам, привлечет внимание к астанинскому переговорному формату и расскажет о текущих наших действиях, направленных на поддержание устойчивого режима прекращения военного противостояния", — добавил он.

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