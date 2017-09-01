Коалиция признала гибель еще 61 мирного жителя от ударов в Сирии и Ираке

Авиаудар ВВС международной коалиции во главе с США в окрестностях Ракки, Сирия. Архивное фото

Авиаудар ВВС международной коалиции во главе с США в окрестностях Ракки, Сирия. Архивное фото

КОАЛИЦИЯ ВО ГЛАВЕ С США ПРИЗНАЛА ГИБЕЛЬ ЕЩЕ 61 МИРНОГО ЖИТЕЛЯ В ХОДЕ УДАРОВ В СИРИИ И ИРАКЕ, ОБЩЕЕ ЧИСЛО ЖЕРТВ УВЕЛИЧИЛОСЬ ДО 685 — РЕЙТЕР

РИА НОВОСТИ