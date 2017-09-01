Россия призывает не тянуть с доставкой гумпомощи в Сирию, заявил Лавров

МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Москва призывает гуманитарные организации не тянуть с доставкой помощи в зоны деэскалации Сирии под предлогом выдуманных проблем с президентом Башаром Асадом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По словам Лаврова, "наши партнеры, к сожалению, пытаются сохранять трансграничные маршруты, которые использовались с территории Турции, с территории Иордании при практическом отсутствии какого-то контроля со стороны ООН". "Там физически трудно это обеспечить, и важно понимать, что в этих грузах перевозят. Уверен, что в большинстве случаев там гуманитарные товары, но учитывая, что на территориях стран региона действуют неподконтрольные никому группировки, могут быть злоупотребления. Мы этого хотим избежать", — отметил глава МИД РФ.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.
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