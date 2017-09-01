Сирийские военные заявили об освобождении от ИГ* девяти поселений в Хаме

БЕЙРУТ, 1 сен — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Армия САР и союзные силы освободили от боевиков террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*) девять поселений к востоку от города Саламия в провинции Хама, сообщил в пятницу РИА Новости сирийский военный источник.

"Части сирийской армии освободили девять поселений к востоку от Саламии в Хаме", — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, в соседней провинции Хомс правительственные войска при поддержке вертолетов с воздуха смогли продвинуться вглубь сирийской пустыни в районе Ас-Саламия и подошли к административным границам провинции Дейр-эз-Зор.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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