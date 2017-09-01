МИД Франции назвал недостижимым мир в Сирии при Асаде

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что мира в Сирии после окончания военных действий невозможно достичь при президенте Башаре Асаде.

"Мы не можем строить мир (в Сирии — ред.) с Башаром Асадом", — заявил Ле Дриан в эфире радиостанции RTL

Он считает, что в Сирии, как и в Ираке, вскоре можно будет победить ИГ*, однако о точной дате победы пока говорить рано.

"Мы находимся на пути к победе над этими террористическими силами. Сейчас речь идет, в частности, о Ракке, где успешно действуют так называемые силы SDF при поддержке коалиции, при нашей поддержке, и постепенно отбивают город. Но еще остаются (неосвобожденные — ред.) зоны… Невозможно установить дату окончания битвы. Это может быть в конце года, через несколько месяцев, весной. Но в любом случае победа над ИГ будет одержана. Итак, сейчас в Сирии, где было две войны — война с ИГ и гражданская — осталась только одна. И поэтому встает вопрос политического устройства", — сказал министр.

Ле Дриан добавил, что переходный политический процесс в стране должен проходить при помощи новой конституции и всеобщих выборов. По мнению Ле Дриана, заставить Асада уйти может как Россия, так и мировые державы.

"Именно (мировые — ред.) державы, члены СБ ООН вместе с главными региональными силами найдут путь, который должен быть предложен сирийским участникам (конфликта — ред.). Сейчас подходящий момент для того, чтобы это сделать. Раньше это было сложно делать, потому что раньше было две войны одновременно. Сегодня все ясно, и нужно прийти к этому решению. Президент Республики хотел, чтобы я предпринял необходимые усилия во время ГА ООН, которая пройдет через десять дней. Вопрос будет представлен мировым державам… То есть в том числе и русским", — заключил Ле Дриан.

Вооруженное противостояние продолжается в Сирии с марта 2011 года. По данным ООН, погибли более 220 тысяч человек. Россия с 30 сентября 2015 года по запросу сирийского президента Башара Асада начала авиаудары по объектам террористов в Сирии. При поддержке России Дамаску удалось переломить ситуацию и перейти в наступление на ключевых направлениях.

В марте 2016 года Путин принял решение о выводе большей части российской группировки ВКС в связи с успешным выполнением задач. При этом Россия не отказалась от обязательств по поставке сирийскому правительству вооружения и военной техники и обучению военных специалистов, по-прежнему работают авиабаза "Хмеймим" и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Кроме этого, в Сирии действует российский центр по примирению.

*Террористическая организация, запрещена в России

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