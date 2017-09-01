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Война в Сирии
Война в Сирии

В сирийском городе Изра откроют школу, закрытую два года назад из-за войны

06:0801.09.2017
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© Илья Питалев / МИА "Россия сегодня"Сирия. Архивное фотоСирия. Архивное фото
© Илья Питалев / МИА "Россия сегодня"

ДАМАСК, 1 сен — РИА Новости. Школа в сирийском городе Изра провинции Деръа, закрытая около двух лет назад из-за войны в стране, благодаря перемирию в регионе и введению режима прекращения огня снова готова принять учеников, сообщил журналистам директор школы Марад Талад.

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© AP Photo
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"Школа будет полностью отремонтирована. Здесь уже красят стены и потолки, меняют электрику и водопровод. В этом году мы получаем и новые учебники. Мы работали и в 2012 году, и в 2013 году — тогда были ежедневные обстрелы. К счастью, в здание ни разу не попали… В 2015 году мы приняли решение полностью прекратить обучение. И вот теперь открываем школу снова", — сказал директор школы в Изре Марад Талад.

По его словам, школе уже 30 лет, сейчас ее впервые ремонтируют. Совсем скоро должны привезти новые парты, здесь также заменят и другую школьную мебель, а вот компьютерный класс уже готов. Директор добавляет, что технику для этого класса буквально собирали по частям все городом, принимали помощь от всех.

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© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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"Примерно у половины детей есть компьютеры дома. Прогуливать занятия точно никто не будет, очень важно, чтобы в современном мире они могли ими (компьютерами) пользоваться", — отметил Талад и добавил, что несмотря на то, что за партами во время обстрелов никто не погиб, совсем без жертв среди школьников за годы войны не обошлось: четверо ребят погибли от снарядов боевиков, когда возвращались домой после занятий.

Талад также добавил, что из-за войны в Сирии в школьную программу внесли некоторые изменения. Теперь на занятиях детям будут рассказывать, как выглядит замаскированная мина или неразорвавшийся снаряд. Для таких учебных целей даже подготовили соответствующие плакаты, которые разместят в коридорах школы.

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© AFP 2017 / Louai Beshara
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Провинция Деръа входит в состав юго-западной зоны деэскалации. Ранее сообщалось, что для практической реализации режима прекращения боевых действий и установления мира на юго-западе Сирии Россия, Иордания и США подписали в Аммане соответствующий меморандум, который одобрили президенты России и США. Меморандум определял границы юго-западной зоны деэскалации в провинциях Деръа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда, а также порядок и силы контроля режима прекращения огня. Позднее российская военная полиция развернула в районах зон деэскалации в Сирии новые контрольно-пропускные пункты и наблюдательные посты для обеспечения режима прекращения боевых действий.

На сегодняшний день в Сирии созданы три зоны деэскалации: к северу от города Хомс, в пригороде Дамаска — в районе Восточной Гуты, а также на границе Сирии с Иорданией — в провинции Деръа. Помимо этого, сейчас идет работа по запуску еще одной зоны деэскалации в провинции Идлиб. Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.

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