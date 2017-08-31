ВАШИНГТОН, 31 авг — РИА Новости. Коалиция США находятся в контакте с российскими военными по вопросу передвижения конвоя боевиков ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ) и членов их семей от ливанской границы в Сирию, заявил командующий коалицией американский генерал Стивен Таунсенд.

"Мы не ведем переговоры с ИГ*, мы в контакте с русскими. Русские в основном говорят нам, где какая активность, и кто за нее ответственен", — сказал Таунсенд в ходе регулярного брифинга в Пентагоне. Генерал добавил, что силы коалиции в эту активность не вмешиваются.

Ранее стало известно, что боевики ИГ* и члены их семей были вывезены с ливано-сирийской границы в город Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии в обмен на предоставление информации о захваченных в плен ливанских военнослужащих и бойцах "Хезболлах". Ливанская сторона получила тела восьми солдат.

*Запрещенная в России террористическая организация

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