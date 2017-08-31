Катар не будет менять свою политику в Сирии на фоне блокады

БРЮССЕЛЬ, 31 авг – РИА Новости, Владимир Добровольский. Катар не изменит свою политику в Сирии на фоне блокады, которой подвергается страна со стороны своих соседей, и продолжит поддержку оппозиции совместно со странами, организовавшими блокаду, заявил глава МИД Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани.

"Что касается политики Катара в Сирии, она останется той же. Мы придерживаемся позиции о том, что правосудие для сирийского народа должно свершиться, мы привержены женевскому коммюнике, где говорится о переходных властях и о том, что сирийский народ должен выбрать своих руководителей, а (президент Сирии Башар) Асад или кто бы то ни было, совершивший военные преступления, должен предстать перед судом", — сказал министр журналистам в Брюсселе.

"Что касается оппозиции, Катар проводит эту работу совместно в составе группы друзей и разными союзниками, в том числе с некоторыми странами, организовавшими блокаду, и мы продолжаем участвовать в этой работе", — отметил он, отвечая на вопрос, продолжит ли Катар поддерживать сирийскую оппозиции

"Эти решения принимаются консенсусом внутри всей группы. Если они прекратят работу, Катар последует (за ними — ред.), а если продолжат, то Катар продолжит свою работу. Наша политика остается той же", — подчеркнул министр.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта.

Вскоре после разрыва отношений четыре арабские страны предъявили Катару ультиматум из 13 требований, среди которых были понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы в стране, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира". Катар отверг обвинения арабских соседей и заявил, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены, а также нарушают его суверенитет.