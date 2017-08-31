Верховный комиссар ООН: битва за Ракку может нарушать гуманитарное право

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн заявил, что силы, которые сражаются с боевиками террористической группировки "Исламское государство"*, могут нарушать международное гуманитарное право, передает агентство Рейтер.

Верховный комиссар ООН также выразил обеспокоенность тем, что мирные жители "платят неприемлемую цену" в битве за Ракку. "Я серьезно обеспокоен тем, что… атакующие силы могут оказаться неспособными соблюдать принципы международного гуманитарного права о предосторожности, различии и соразмерности", — приводит агентство слова комиссара.

Ранее в ООН в очередной раз привлекли внимание к положению 25 тысяч жителей сирийской Ракки, оказавшихся практически под перекрестным огнем при операции возглавляемой США коалиции по освобождению города от террористов "Исламского государства"*. Оставшиеся люди имеют крайне ограниченный доступ к питьевой воде и продовольствию. За первую половину августа город смогли покинуть около 10 тысяч человек. Всего, по данным ООН, с ноября 2016 года, когда началось наступление на Ракку, город покинули около 75 тысяч человек.

*Террористическая организация, запрещена в России

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