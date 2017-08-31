Лавров и глава МИД Ирана обсудили сирийское урегулирование

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел в четверг телефонный разговор со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"Министры обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов двусторонней и региональной повестки дня, включая ход выполнения Совместной всеобъемлющей программы действий по иранской ядерной программе и ситуацию в сирийском урегулировании в контексте договорённостей, достигнутых в рамках Астанинского процесса", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Иран и "шестерка" международных посредников достигли 14 июля 2015 года исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.