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Война в Сирии
Война в Сирии

Комитеты примирения в Сирии подвели итоги телемостов с оппозицией

06:4331.08.2017
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© Михаил Воскресенский / МИА "Россия сегодня"Сирия. Архивное фотоСирия. Архивное фото
© Михаил Воскресенский / МИА "Россия сегодня"

ЛАТАКИЯ (Сирия), 31 авг — РИА Новости. Комитеты национального примирения в Сирии, созданные в зонах деэскалации по инициативе российского Центра по примирению враждующих сторон, подвели итоги проведенных ранее видеоконференций с представителями оппозиции.

Сирия. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В итоговой совместной видеоконференции приняли участие представители комитетов национального примирения, действующих в зонах деэскалации "Хомс", "Восточная Гута" и на юго-западе страны в провинциях Деръа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда. Трансляция заседания велась из городов Деръа, Дамаск, Хомс и Латакия.

В составы комитетов по обеспечению мирной жизни в Сирии и урегулированию военного кризиса вошли представители местных органов самоуправления провинций, оппозиции и российского Центра по примирению.

Ранее в августе сообщалось, что правительства провинций Деръа, Дамаск и Хомс впервые за время войны в Сирии провели телемосты с представителями вооруженной оппозиции, находящимися в зонах деэскалации, и обсудили с ними прерванный из-за войны в стране учебный процесс в школах и гуманитарную ситуацию. Такие видеоконференции, по заявлению участников диалога, стали новым этапом восстановления на территории зон деэскалации мирной жизни и политического урегулирования военного кризиса в Сирии.

Сирия. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Инициатором проведения во всех случаях выступили российские военные, которые ранее в зонах деэскалации разместили контрольно-пропускные и наблюдательные пункты, обеспечивая таким образом соблюдение режима прекращения огня.

Начальник российского Центра по примирению генерал-лейтенант Александр Вязников, подводя итоги телемоста по зоне деэскалации "Хомс", напомнил об открытии дороги Хомс-Хама и проведенных гуманитарных акциях в этом районе, в том числе и по линии ООН, которые состоялись благодаря поддержке военных РФ. Он также добавил, что центр продолжает переговоры с оппозицией о полном примирении.

"Наиболее тяжелые больные, нуждающиеся в госпитализации, эвакуированы и размещены в госпиталях и больницах Хомса. Ведется переговорный процесс с оппозицией по переходу к мирной жизни", — сообщил Вязников.

Флаг у Штаб-квартиры ООН. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Представитель комитета национального примирения зоны деэскалации "Хомс" Мухамед Хадур в свою очередь заявил, что прошедшая ранее видеоконференция между правительством провинции и оппозицией стала важной частью народного примирения на севере региона.

"На совещании ранее присутствовали представители общественности и представители боевиков, уважаемые в районе (провинции Хомс) Эр-Растан. Это совещание было очень важным, в результате которого была достигнута договоренность, что в скором порядке будет организована (специальная) комиссия по решению срочных проблем", — заявил он.

Хадур добавил, что "была также достигнута договоренность по поводу примирения либо нормализации статуса населения".

"(Мы) договорились, что те, кто хочет остаться в этом районе, подписать примирение и нормализовать свой статус, передадут (нам) списки со своими именами… Помимо этого, была оговорена гуманитарная помощь северным районам Хомса, а также помощь, необходимая для открытия школ", — сказал Хадур.

Провинция Идлиб в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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По словам представителя Центра по примирению Алексея Костенко, после аналогичной конференции по зоне деэскалации "Восточная Гута" стороны диалога приняли решение о проведении таких телемостов на постоянной основе, что позволит более эффективно обсуждать процесс примирения и решать возникающие проблемы по восстановлению в пригороде Дамаска мирной жизни.

"В конференции приняли участие 43 человека, в том числе представители оппозиции. В ходе обсуждения (они) отметили, что до начала ученого года необходимо раздать особо нуждающимся школам канцелярские и другие школьные принадлежности", — сказал он.

По его словам, "также отмечается нехватка педагогического состава, связанная со сложностью прохода внутрь зоны деэскалации, также была затронута проблема проведения гуманитарных конвоев".

"Для эффективной работы комитета принято решение не реже двух раз в месяц проводить такие заседания с привлечением заинтересованных должностных лиц", — отметил Костенко.

Здание ООН. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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"Мы (вместе с Россией) решили важную задачу по возвращению мира в дома наших граждан. Наша работа направлена на восстановление инфраструктуры в регионе, уменьшение гуманитарной проблемы, разрешение социальных проблем, обеспечение всем необходимым местного населения… Особое внимание уделяется подготовке наших детей к школе" — добавил член комитета национального примирения зоны деэскалации "Восточная Гута", представитель министерства по примирению Хасам Салим.

Как заявил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон Виктор Шуляк, в зоне деэскалации на юго-западе Сирии, в которую входят территории провинций Деръа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда, почти половина жителей трех регионов находится в подконтрольных вооруженной оппозиции районах, остро стоит ситуация с беженцами, которые перебрались сюда из других провинций, где ранее шли бои.

"В трех провинциях проживает … 375 тысяч беженцев, всего на территориях, контролируемых незаконными вооруженными формированиями, проживает более 900 тысяч жителей…. На этих же территориях находятся 1042 школы, в которых учится около 218 тысяч школьников", — сообщил Шуляк.

Он добавил, что по предложению местного комитета с руководителями провинций согласована дата начала учебного процесса, который в этот раз также стартует и в школах, находящихся на подконтрольных боевикам территориях.

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© Фото : пресс-служба президента САР
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Помимо этого, в данном регионе также разрабатывается план восстановления инфраструктуры и возвращения в свои дома мирных жителей, идет доставка населению продовольственных наборов. По данным представителей Центра по примирению, в месяц требуется 111 тысяч таких наборов, но с восстановлением экономики провинций при соблюдении перемирия необходимость в таких поставках будет уменьшаться.

Заместитель губернатора провинции Деръа Ахмад Сувелан в свою очередь подтвердил необходимость восстановления жилья, что, по его словам, поспособствует возвращению в регион жителей, а также поможет восстановить местное производство.

"(Существует необходимость) возвращения жителей в свои города и деревни, открытия дорог, снабжения жителей сельскохозяйственными инструментами и оказания помощи беженцам", — сказал замгубернатора.

На сегодняшний день в Сирии созданы три зоны деэскалации: к северу от города Хомс, в пригороде Дамаска — в районе Восточной Гуты, а также на границе Сирии с Иорданией — в провинции Деръа. Помимо этого, сейчас идет работа по запуску еще одной зоны деэскалации в провинции Идлиб. Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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