Де Мистура примет участие в переговорах по Сирии в Астане 14-15 сентября

ООН, 30 авг — РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура примет участие в очередном раунде международных переговоров по Сирии в Астане 14-15 сентября. Об этом он уведомил Совет Безопасности ООН в ходе брифинга в среду.

Спецпосланник ООН подчеркнул важность работы со стороны России, Ирана, Турции, а также США, Египта и Иордании над деэскалацией ситуации в Сирии. Он выразил надежду, что в ходе предстоящих консультаций в Астане 14-15 сентября этот вопрос также будет решаться.

"Я и моя команда будем присутствовать в Астане, чтобы помочь", — сказал де Мистура.

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