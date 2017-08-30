ИГ* взяло ответственность за атаку на дом афганского парламентария

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Боевики террористической группировки "Исламское государство"* взяли ответственность за нападение на дом афганского политика в городе Джелалабад в восточной провинции Нангархар, сообщает местный телеканал 1TV.

В среду утром вооруженные боевики атаковали дом члена нижней палаты афганского парламента и ее бывшего вице-спикера Захира Кадира. Один из нападавших привел в действие пояс смертника. В результате погибли двое охранников политика. По различным данным, их либо застрелили еще до подрыва смертника, либо они стали жертвами уже самого взрыва. Еще один охранник получил ранения.

Один боевик был застрелен другими охранниками у входа в дом. Его пояс смертника был позже обезврежен.

Сообщается, что Захир Кадир известен своей жесткой позицией в отношении ИГ*. По уточненным данным, его не было дома в момент атаки, однако там находился его брат Джамал Кадир — бывший глава совета провинции.

*Террористическая организация, запрещена в России