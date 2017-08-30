ИГ* взяло ответственность за атаку на дом афганского парламентария

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Боевики террористической группировки "Исламское государство"* взяли ответственность за нападение на дом афганского политика в городе Джелалабад в восточной провинции Нангархар, сообщает местный телеканал 1TV.
Один боевик был застрелен другими охранниками у входа в дом. Его пояс смертника был позже обезврежен.
Сообщается, что Захир Кадир известен своей жесткой позицией в отношении ИГ*. По уточненным данным, его не было дома в момент атаки, однако там находился его брат Джамал Кадир — бывший глава совета провинции.
*Террористическая организация, запрещена в России