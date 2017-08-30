Россия признательна Катару за поддержку в создании зон деэскалации в Сирии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани во время встречи. 30 августа 2017

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани во время встречи. 30 августа 2017

ДОХА, 30 авг — РИА Новости. Россия признательна Катару за поддержку ее усилий по созданию зон деэскалации в Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы признательны нашим катарским друзьям за высокую оценку усилий России по продвижению концепции зон деэскалации в Сирии, которые создают более благоприятные условия для развития и политического диалога", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдуррахманом Аль Тани.

По его словам, при обсуждении кризисов в Сирии, Ливии и Ираке Москва и Доха придерживаются общего мнения, что "любой из этих конфликтов надо решать на основе диалога, на основе включения в этот диалог всех этноконфессиональных сил без вмешательства извне, чтобы сами народы через инклюзивный диалог решали судьбу своих стран".

В Астане в июле прошел пятый раунд переговоров по Сирии, на котором обсуждались параметры будущих зон деэскалации. Предыдущие четыре раунда встреч по сирийскому урегулированию прошли на площадке "Астана" 23-24 января, 15-16 февраля, 14-15 марта и 3-4 мая. Основным их результатом стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии.