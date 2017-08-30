ДАМАСК, 30 авг — РИА Новости. В бывший курортный город Забадани в провинции Дамаск, расположенный в 25 километрах к северо-западу от сирийской столицы, благодаря прекращению боевых действий в этом регионе и созданию зон деэскалации возвращаются мирные жители, покинувшие город более пяти лет назад после его захвата боевиками, сообщил журналистам мэр города Бассель Адейляти.

Забадани до войны в Сирии считался популярными летним курортом среди сирийцев. Он расположен в долине реки Барада недалеко от сирийско-ливанской границы. Последние несколько лет город находился под властью боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).

"Сейчас мы делаем дорогу, которая ведет к самому городу. Здесь будут новые бордюры и фонари. Всего мы планирует отремонтировать 20 километров, чтобы была возможность завозить строительные материалы в город", — сказал мэр Забадани Бассель Адейляти.

По его словам, несколько месяцев назад здесь еще шли активные бои между боевиками и правительственными войсками. Теперь террористы ушли, а от города остались одни руины. Большую часть домов, поврежденных из-за обстрелов, придется сносить, чтобы отстроить на их месте новые здания, добавил Адейляти. В самых ближайших планах — восстановление городского вокзала и возобновление транспортного сообщения с Дамаском. Именно через Забадани ранее проходила железная дорога, соединяющая столицы Сирии и Ливана.

"До этой войны в районе Забадани населения было 200 тысяч человек, а сейчас — 80 тысяч. Недавно около 400 семей вернулись обратно в центр Забадани", — добавил мэр.

В скором восстановлении мирной жизни в городе уверен и местный житель Обада Бурхан. После освобождения города от боевиков он вернулся в Забадани и открыл продуктовый магазин — пока единственный на весь город. Продукты, по его словам, возит из Дамаска.

"Покупателей пока немного, но люди заходят в мой магазин каждый день. Я уверен, все скоро наладиться, и город вернется к прежней жизни", — говорит Обада Бурхан.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.

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