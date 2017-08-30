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Война в Сирии
Война в Сирии

Сирийцы возвращаются в бывший курортный город Забадани

06:1030.08.2017
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинГород Забадани, пригород Дамаска. Архивное фотоГород Забадани, пригород Дамаска. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин

ДАМАСК, 30 авг — РИА Новости. В бывший курортный город Забадани в провинции Дамаск, расположенный в 25 километрах к северо-западу от сирийской столицы, благодаря прекращению боевых действий в этом регионе и созданию зон деэскалации возвращаются мирные жители, покинувшие город более пяти лет назад после его захвата боевиками, сообщил журналистам мэр города Бассель Адейляти.

Военнослужащие ВКС России во время парада на авиабазе Хмеймим в Сирии. 9 мая 2017
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Забадани до войны в Сирии считался популярными летним курортом среди сирийцев. Он расположен в долине реки Барада недалеко от сирийско-ливанской границы. Последние несколько лет город находился под властью боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).

"Сейчас мы делаем дорогу, которая ведет к самому городу. Здесь будут новые бордюры и фонари. Всего мы планирует отремонтировать 20 километров, чтобы была возможность завозить строительные материалы в город", — сказал мэр Забадани Бассель Адейляти.

По его словам, несколько месяцев назад здесь еще шли активные бои между боевиками и правительственными войсками. Теперь террористы ушли, а от города остались одни руины. Большую часть домов, поврежденных из-за обстрелов, придется сносить, чтобы отстроить на их месте новые здания, добавил Адейляти. В самых ближайших планах — восстановление городского вокзала и возобновление транспортного сообщения с Дамаском. Именно через Забадани ранее проходила железная дорога, соединяющая столицы Сирии и Ливана.

Командующий Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковник Виктор Бондарев. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Главком ВКС уверен, что мирная жизнь наступит в Сирии уже в ближайшее время
"До этой войны в районе Забадани населения было 200 тысяч человек, а сейчас — 80 тысяч. Недавно около 400 семей вернулись обратно в центр Забадани", — добавил мэр.

В скором восстановлении мирной жизни в городе уверен и местный житель Обада Бурхан. После освобождения города от боевиков он вернулся в Забадани и открыл продуктовый магазин — пока единственный на весь город. Продукты, по его словам, возит из Дамаска.

"Покупателей пока немного, но люди заходят в мой магазин каждый день. Я уверен, все скоро наладиться, и город вернется к прежней жизни", — говорит Обада Бурхан.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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