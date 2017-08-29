В Сирии силы коалиции США вступили в перестрелку с протурецкими повстанцами

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Силы коалиции во главе с США в районе сирийского города Манбидж попали под обстрел протурецких повстанцев и открыли ответный огонь, заявил представитель коалиции полковник Райан Диллон.

"Наши силы были обстреляны, они открыли ответный огонь, а затем укрылись в безопасном месте", — заявил военный, слова которого приводит агентство Рейтер.

По словам Диллона, коалиция предупредила Турцию о "недопустимости" действий повстанцев, которых поддерживает Анкара.

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