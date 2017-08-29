Ливанская армия расположилась вдоль сирийской границы, сообщил источник

БЕЙРУТ, 29 авг — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Подразделения ливанской армии закрепляются вдоль границы с Сирией и разворачивают наблюдательные пункты после освобождения территории от запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство*", сообщил РИА Новости источник, приближенный к "Хезболлах".

Боевики ИГ* и члены их семей в понедельник были вывезены с ливано-сирийской границы в город Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии в обмен на предоставление информации о захваченных в плен ливанских военнослужащих и бойцах "Хезболлах". Ливанская сторона получила тела восьми солдат. На сегодняшний день проводится анализ ДНК с целью подтверждения личности погибших.

"Армия (Ливана) закрепляется в районе погранперехода Мортабия и на высотах Халима на территории Ливана, пограничной с САР. Сирийская армия и бойцы сопротивления (ливанской "Хезболлах") закрепились на нулевой точке на границе (на территории Сирии)", — рассказал собеседник агентства.

Ливанская армия 19 августа начала операцию по освобождению от ИГ* пограничных с Сирией территорий в горных районах Раас-Баалбек и Аль-Каа. Командование вооруженных сил спустя четыре дня заявило, что освобождено 100 квадратных километров из 120 захваченных. Армия Ливана проводила операцию самостоятельно без координации с сирийскими войсками и "Хезболлах".

Бойцы "Хезболлах" совместно с сирийской армией одновременно с ливанской армией начали операцию по освобождению от ИГ* сирийских территорий пограничных с Ливаном. За пять дней с начала операции удалось освободить от террористов более 90 квадратных километров из 155.

Ливанские спецслужбы в свою очередь продолжают проводить оперативные мероприятия по выявлению и ликвидации спящих ячеек террористов по всей стране.

В лагерях палестинских беженцев остаются радикальные вооруженные группировки, члены которых имеют тесные связи с ИГ* и "Джебхат ан-Нусра*".

* Террористическая организация, запрещенная в России.