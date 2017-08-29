Глава МИД ОАЭ назвал условия успеха переговоров по Сирии

АБУ-ДАБИ, 29 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдалла бен Зейид аль-Нахайян считает, что успех переговоров по Сирии зависит только от усилий трех стран — России, Саудовской Аравии и Египта.

"Нужны усилия России, Саудовской Аравии и Египта для успеха следующих раундов переговоров по Сирии", — сказал аль-Нахайян.

Он отметил, что объединительная встреча трех платформ сирийской оппозиции, которая недавно состоялась в Эр-Рияде, стала возможна благодаря успеху астанинского и женевского переговорных процессов. "Встреча оппозиции в Эр-Рияде — часть успеха астанинского и женевского процессов", — добавил он.

В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры по урегулированию сирийского кризиса проходят в Женеве и Астане.

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