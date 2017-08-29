В Минобороны отчитались по ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала семь нарушений режима прекращения огня, Турция — два, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксированы 7 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – 5, Дамаск – 2. Турецкой частью представительства зафиксировано 2 нарушения в провинциях: Дамаск – 1, Хама – 1", — говорится в документе, опубликованном на сайте оборонного ведомства.

Отмечается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии были проведены три гуманитарные акции: в населенном пункте Абу-Ждеббар-Кебира провинции Алеппо местному населению выдано 1,9 тонны продовольствия; в населенном пункте Дейр-Баальба провинции Хомс местному населению выдано 1,6 тонны продовольствия; в населенном пункте Камишлия провинции Хасеке местному населению выдано шесть тонн продовольствия и школьных наборов.

По линии ООН проведена одна гуманитарная акция: в район города Дейр-Эз-Зор парашютным способом российской авиакомпанией "Абакан Эйр" доставлен гуманитарный груз общим весом — 21 тонна.

Уточняется, что в течение суток соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывалось. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2214. Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

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