Дорогу Хомс-Хама в Сирии открыли для гуманитарных конвоев

ХОМС (Сирия), 29 авг — РИА Новости. Дорога, соединяющая города Хомс и Хама в Сирии, благодаря переговорам представителей Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР с вооруженной сирийской оппозицией, находящейся в зоне деэскалации севернее Хомса, открыта для безопасного прохождения гуманитарных конвоев, в том числе международных организаций, заявил РИА Новости начальник центра генерал-лейтенант Александр Вязников.
По его словам, по открытому гуманитарному коридору впервые проведен гуманитарный конвой ООН — 48 автомобилей — для оказания гуманитарной помощи (жителям) Эр-Растана.
На сегодняшний день в Сирии созданы три зоны деэскалации: к северу от города Хомс, в пригороде Дамаска — в районе Восточной Гуты, а также на границе Сирии с Иорданией — в провинции Деръа. Помимо этого, сейчас идет работа по запуску еще одной зоны деэскалации в провинции Идлиб.
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