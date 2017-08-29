Дорогу Хомс-Хама в Сирии открыли для гуманитарных конвоев

ХОМС (Сирия), 29 авг — РИА Новости. Дорога, соединяющая города Хомс и Хама в Сирии, благодаря переговорам представителей Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР с вооруженной сирийской оппозицией, находящейся в зоне деэскалации севернее Хомса, открыта для безопасного прохождения гуманитарных конвоев, в том числе международных организаций, заявил РИА Новости начальник центра генерал-лейтенант Александр Вязников.

"Центром примирения враждующих сторон в Сирии за последние два-три дня достигнуто соглашение об открытии трассы Хомс-Хама. Дальнейшие (наши) шаги — восстановление этой трассы, ее ремонт, обеспечение безопасности движения жителей, проходящих по этой трассе, а на отдельных ее участках — проведение инженерной разметки по разминированию этой трассы", — сообщил начальник ЦПВС в Сирии Александр Вязников.

По его словам, по открытому гуманитарному коридору впервые проведен гуманитарный конвой ООН — 48 автомобилей — для оказания гуманитарной помощи (жителям) Эр-Растана.

Ранее в августе сообщалось, что российским военным удалось договориться с представителями вооруженной оппозиции в зоне деэскалации "Хомс" о доставке на подконтрольную им территорию гуманитарной помощи для мирных жителей. В обмен на это боевики гарантировали прекращение боевых действий и обещали деблокировать важную для гражданского населения дорогу Хомс-Хама.

На сегодняшний день в Сирии созданы три зоны деэскалации: к северу от города Хомс, в пригороде Дамаска — в районе Восточной Гуты, а также на границе Сирии с Иорданией — в провинции Деръа. Помимо этого, сейчас идет работа по запуску еще одной зоны деэскалации в провинции Идлиб.

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