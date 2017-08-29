Власти сирийской провинции Хомс провели видеоконференцию с оппозицией

ХОМС (Сирия), 29 авг — РИА Новости. Губернатор сирийской провинции Хомс и представители правительства региона по инициативе российского центра по примирению провели видеоконференцию с оппозицией, находящейся в зоне деэскалации "Хомс", призвав ее представителей к полному примирению, передает корреспондент РИА Новости.

"Мы направили послание населению севера провинции Хомс, оппозиции, чтобы они сложили оружие и пришли к столу переговоров. Мы хотим добиться такой же стабилизации (ситуации) и такой же безопасности, которых мы смогли добиться в Старом Хомсе в районе Эльвар, (хотим) отправлять гуманитарную помощь, продукты питания, медицинские препараты и другие средства на север провинции", — сообщил журналистам по итогам видеоконференции губернатор Хомса Талал аль-Бараси.

По его словам, эта конференция очень важна для укрепления примирения на севере провинции в городах Эр-Растан, Тельбиси и Эльхули. "Это отличное начало для большого примирения в провинции Хомс. И мы призываем созданную комиссию приложить все усилия для того, чтобы закрепить эти усилия примирением. Здесь были разные конфессии — христиане, мусульмане, были представители племен, крестьян. И, конечно, были поддержки и гарантии и от российской стороны, и военного командования", — сказал аль-Бараси.

Ранее правительства провинций Деръа и Дамаск также провели телемосты, обсудив с представителями вооруженной оппозиции, находящимися в зонах деэскалации на юго-западе страны и в Восточной Гуте, прерванный из-за войны учебный процесс в школах и гуманитарную ситуацию. Такие конференции стали новым этапом восстановления мирной жизни в зонах деэскалации и политического урегулирования военного кризиса. Инициатором проведения во всех случаях выступили российские военные, которые ранее в зонах деэскалации разместили контрольно-пропускные и наблюдательные пункты, обеспечивая таким образом соблюдение режима прекращения огня.

Подготовка к новому учебному году, который в Сирии начинается с 6 по 12 сентября, также стоял на повестке дня в Хомсе. Доступность обучения и безопасность школьников во время занятий стали главными темами совещания.

"Мы продолжаем обеспечивать обучение учеников школ и университетов. Вместе с русскими друзьями мы обеспечиваем абсолютно все необходимые нужды и потребности населения в обучении. На севере провинции у нас 53 школы, мы отправляли туда учебники. В настоящее время идет взаимодействие со всеми службами и управлениями провинции для обеспечения деятельности школ. Для сдачи экзаменов школьников отвозят на спецавтомобиле в Хомс. Мы надеемся, что в скором времени положение на севере провинции будет таким же, как и в остальной ее части, — безопасным и стабильным без оружия", — добавил губернатор.

Начальник российского центра по применению враждующих сторон в Сирии Александр Вязников в свою очередь отметил активную помощь губернатора и местных властей в налаживании мирной жизни в зоне деэскалации на севере Хомса.

"Сегодня мы проводим совещание комитета национального примирения по зоне деэскалации "Хомс", привлекаем на это совещание по видеоконференции представителей оппозиции. В ходе совещания обсуждались вопросы примирения, оказание гуманитарной помощи населению и то, что необходимо сделать для успешного начала школьного учебного года в провинции. Работа по примирению продолжается, нам активно помогает губернатор провинции, другие должностные лица, силовые структуры и общественность. Я думаю, что шаги, предпринятые нами по примирению Эр-Растана, будут достигнуты, и это примирение состоится", — добавил Вязников.

На сегодняшний день в Сирии созданы три зоны деэскалации: к северу от города Хомс, в пригороде Дамаска — в районе Восточной Гуты, а также на границе Сирии с Иорданией — в провинции Деръа. Помимо этого, идет работа по запуску еще одной зоны деэскалации в провинции Идлиб.

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