ВКС за сутки уничтожили в Сирии четыре танка и два укрепрайона боевиков ИГ*

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. ВКС РФ за сутки уничтожили четыре танка, 16 автомобилей с пулеметами, шесть грузовиков с боеприпасами, а также два укрепрайона боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Российские ВКС в течение ночи и сегодняшнего дня продолжали успешно наносить удары по целям ИГ*, уничтожив четыре танка, 16 автомобилей высокой проходимости с крупнокалиберными пулеметами, шесть большегрузных автомобилей с боеприпасами, а также два укрепрайона с оборудованными артиллерийскими позициями", — говорится в сообщении.

* Террористическая организация, запрещена в РФ

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