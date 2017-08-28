Лавров рассказал о формировании зоны деэскалации в Идлибе

Артиллеристы сирийской армии стреляют с применением систем залпового огня Град на позициях в провинции Идлиб на северо-западе Сирии. Архивное фото

Артиллеристы сирийской армии стреляют с применением систем залпового огня Град на позициях в провинции Идлиб на северо-западе Сирии. Архивное фото

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 28 авг — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассчитывает, что договоренности о создании четвертой зоны деэскалации в сирийском Идлибе будут закреплены юридически в ближайшее время на встрече в астанинском формате.

"Уже созданы три зоны деэскалации, сейчас формируется четвертая — в районе Идлиба. И в самое ближайшее время состоится очередное заседание в астанинском формате, где, я надеюсь, эти договоренности будут окончательно уже закреплены в юридических документах", — сказал Лавров журналистам по итогам визита в Кувейт.

По его словам, Кувейт высоко оценивает роль, которую играет Россия в сирийском урегулировании.

Россия, Иран и Турция договорились в мае о создании в Сирии четырех зон деэскалации с целью в дальнейшем распространить режим прекращения огня и на другие районы Сирии.

На сегодняшний день в Сирии созданы три зоны деэскалации: к северу от города Хомс, в пригороде Дамаска — в районе Восточной Гуты, а также на границе Сирии с Иорданией — в провинции Деръа. Помимо этого, в настоящее время идет работа по запуску еще одной зоны деэскалации в провинции Идлиб.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.

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