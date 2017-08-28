Власти провинции Дамаск и вооруженная оппозиция провели видеоконференцию

ДАМАСК, 28 авг — РИА Новости. Представители администрации провинции Дамаск в Сирии вслед за своими коллегами из Деръа по инициативе российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) провели видеоконференцию с участниками вооруженной сирийской оппозиции, которая находится в пригороде Дамаска Восточной Гуте, и обсудили обеспечение мирной жизни в зоне деэскалации и вопросы, касающиеся дальнейшего национального примирения, передает корреспондент РИА Новости.

Видеоконференция велась в здании администрации провинции Дамаск, а также на территории, подконтрольной вооруженной сирийской оппозиции в Восточной Гуте. Представители властей провинции и оппозиции обсудили организацию предстоящей доставки гуманитарной помощи мирному населению Гуты, а также возобновление учебного процесса в школах, находящихся в зоне деэскалации. Ранее такая же конференция впервые за время войны в стране прошла в провинции Деръа, где также обсуждался прерванный из-за войны в Сирии учебный процесс и гуманитарная проблема.

"Наш долг, как представителей власти, помогать нашим гражданам в Восточной Гуте. Мы должны обеспечить людей продовольствием и медикаментами. И хотим, чтобы эти товары беспрепятственно доставлялись на территорию, которую контролируют боевики, чтобы доставка была регулярной, а люди были всем обеспечены. Чтобы у них также были вода и электричество", — сообщил журналистам Мунир Шаабан, заместитель губернатора провинции Дамаск, участвовавший в конференции между правительством провинции и представителями вооруженной сирийской оппозиции, находящейся на территории Восточной Гуты.

Как отметил министр образования провинции Дамаск Махер Фараж, также участвовавший в конференции, проблема с обучением в провинции стоит особенно остро — большая часть детей школьного возраста по-прежнему живут на подконтрольных оппозиции территориях.

"Осуществляется подготовка всех школ к началу учебного года. В Восточной Гуте лишь 53 учебных заведения могут принять учеников. А остальные 213 находятся на территории, подконтрольной боевикам. И там нет возможности учить детей. У нас есть 425 учителей, а учеников — 21 тысяча. Но не все пойдут в школу, потому что из-за войны некоторые из них пошли работать, а некоторые даже взяли в руки оружие", — сказал Фараж.

Эта видеоконференция, как и телемост в минувшую субботу между оппозицией в Деръа и представителями сирийских властей, по заявлению участников состоявшегося диалога, также является новым этапом восстановления на территории зон деэскалации мирной жизни и политического урегулирования военного кризиса на территории Сирии. Инициатором проведения таких переговоры в Дамаске вновь выступили российские военные, которые ранее в созданной зоне деэскалации "Восточная Гута" разместили контрольно-пропускные и наблюдательные пункты, обеспечивая таким образом соблюдение режима прекращения огня.

"Такая форма (взаимодействия) является очень продуктивной. На заседании комитета мы связались со всеми представителями. На нас выходили и представитель "Джейш аль-Ислам", и бригада "Фейш аль-Ума", которая находится в Харасте. Все эти представители тех группировок, которые находятся на территории Восточной Гуты. И они высказывали свои переживания по поводу оказания гуманитарной помощи. Но также было отмечено другими представителями, что на территорию (города) Думы было поставлено в кратчайшие сроки до 100 тонн продовольствия и медикаментов… На данном этапе договорились о сотрудничестве, совместными усилиями двигаться дальше, вперед… И теперь должно быть еще больше сближения, хватит кровопролития, нужно двигаться к миру", — сообщил представитель ЦПВС Юрий Климов.

Следующая конференция между правительством провинции Дамаск пройдет в ближайшее время, во время которой, помимо гуманитарной ситуации, обсудят полное восстановление в провинции и непосредственно в Восточной Гуте водоснабжения и электричества.

После создания зоны деэскалации в Восточной Гуте и введения в этом районе режима прекращения огня мирные жители смогли вернуться к работе в поле и на производстве, в промышленном пригороде Дамаска снова заработала часть заводов и некоторые фабрики, впервые за шесть лет в столице Сирии прошла международная промышленная выставка.

Ранее в августе в Минобороны России сообщили, что все группировки умеренной сирийской оппозиции к настоящему моменту присоединились к режиму прекращения огня в Восточной Гуте. По информации российского военного ведомства, все отряды умеренной вооруженной оппозиции в зоне деэскалации "Восточная Гута" обязались прекратить боевые действия с правительственными войсками и "вести непримиримую борьбу с террористами ИГИЛ* и "Джебхат ан-Нусра"*.

На сегодняшний день в Сирии созданы три зоны деэскалации: к северу от города Хомс, в пригороде Дамаска — в районе Восточной Гуты, а также на границе Сирии с Иорданией — в провинции Деръа. Помимо этого, сейчас идет работа по запуску еще одной зоны деэскалации в провинции Идлиб.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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