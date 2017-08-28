США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Война в Сирии
Война в Сирии

Власти провинции Дамаск и вооруженная оппозиция провели видеоконференцию

06:2428.08.2017
0800
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВид на Дамаск. Архивное фотоВид на Дамаск. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк

ДАМАСК, 28 авг — РИА Новости. Представители администрации провинции Дамаск в Сирии вслед за своими коллегами из Деръа по инициативе российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) провели видеоконференцию с участниками вооруженной сирийской оппозиции, которая находится в пригороде Дамаска Восточной Гуте, и обсудили обеспечение мирной жизни в зоне деэскалации и вопросы, касающиеся дальнейшего национального примирения, передает корреспондент РИА Новости.

Сирийские военнослужащие с флагом
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
ВКС помогли армии Сирии уничтожить более 800 боевиков ИГ* в долине Евфрата

Видеоконференция велась в здании администрации провинции Дамаск, а также на территории, подконтрольной вооруженной сирийской оппозиции в Восточной Гуте. Представители властей провинции и оппозиции обсудили организацию предстоящей доставки гуманитарной помощи мирному населению Гуты, а также возобновление учебного процесса в школах, находящихся в зоне деэскалации. Ранее такая же конференция впервые за время войны в стране прошла в провинции Деръа, где также обсуждался прерванный из-за войны в Сирии учебный процесс и гуманитарная проблема.

"Наш долг, как представителей власти, помогать нашим гражданам в Восточной Гуте. Мы должны обеспечить людей продовольствием и медикаментами. И хотим, чтобы эти товары беспрепятственно доставлялись на территорию, которую контролируют боевики, чтобы доставка была регулярной, а люди были всем обеспечены. Чтобы у них также были вода и электричество", — сообщил журналистам Мунир Шаабан, заместитель губернатора провинции Дамаск, участвовавший в конференции между правительством провинции и представителями вооруженной сирийской оппозиции, находящейся на территории Восточной Гуты.

Как отметил министр образования провинции Дамаск Махер Фараж, также участвовавший в конференции, проблема с обучением в провинции стоит особенно остро — большая часть детей школьного возраста по-прежнему живут на подконтрольных оппозиции территориях.

Круглый стол, посвященный опыту применения Вооруженных Сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике, на форуме Армия-2017
© Фото : ДИМК МО РФ/Вадим Гришанкин
В России рассказали о пользе военной полиции в зонах деэскалации в Сирии

"Осуществляется подготовка всех школ к началу учебного года. В Восточной Гуте лишь 53 учебных заведения могут принять учеников. А остальные 213 находятся на территории, подконтрольной боевикам. И там нет возможности учить детей. У нас есть 425 учителей, а учеников — 21 тысяча. Но не все пойдут в школу, потому что из-за войны некоторые из них пошли работать, а некоторые даже взяли в руки оружие", — сказал Фараж.

Эта видеоконференция, как и телемост в минувшую субботу между оппозицией в Деръа и представителями сирийских властей, по заявлению участников состоявшегося диалога, также является новым этапом восстановления на территории зон деэскалации мирной жизни и политического урегулирования военного кризиса на территории Сирии. Инициатором проведения таких переговоры в Дамаске вновь выступили российские военные, которые ранее в созданной зоне деэскалации "Восточная Гута" разместили контрольно-пропускные и наблюдательные пункты, обеспечивая таким образом соблюдение режима прекращения огня.

Мальчик едет на велосипеде по одной из улиц в Хомсе. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Оппозиция в Сирии планирует достичь нового соглашения по зонам деэскалации

"Такая форма (взаимодействия) является очень продуктивной. На заседании комитета мы связались со всеми представителями. На нас выходили и представитель "Джейш аль-Ислам", и бригада "Фейш аль-Ума", которая находится в Харасте. Все эти представители тех группировок, которые находятся на территории Восточной Гуты. И они высказывали свои переживания по поводу оказания гуманитарной помощи. Но также было отмечено другими представителями, что на территорию (города) Думы было поставлено в кратчайшие сроки до 100 тонн продовольствия и медикаментов… На данном этапе договорились о сотрудничестве, совместными усилиями двигаться дальше, вперед… И теперь должно быть еще больше сближения, хватит кровопролития, нужно двигаться к миру", — сообщил представитель ЦПВС Юрий Климов.

Американский сенатор Джон Маккейн. Архивное фото
© AFP 2017 / Mandel Ngan
Маккейн опасается, что остановка поддержки оппозиции в Сирии поможет России

Следующая конференция между правительством провинции Дамаск пройдет в ближайшее время, во время которой, помимо гуманитарной ситуации, обсудят полное восстановление в провинции и непосредственно в Восточной Гуте водоснабжения и электричества.

После создания зоны деэскалации в Восточной Гуте и введения в этом районе режима прекращения огня мирные жители смогли вернуться к работе в поле и на производстве, в промышленном пригороде Дамаска снова заработала часть заводов и некоторые фабрики, впервые за шесть лет в столице Сирии прошла международная промышленная выставка.

Ранее в августе в Минобороны России сообщили, что все группировки умеренной сирийской оппозиции к настоящему моменту присоединились к режиму прекращения огня в Восточной Гуте. По информации российского военного ведомства, все отряды умеренной вооруженной оппозиции в зоне деэскалации "Восточная Гута" обязались прекратить боевые действия с правительственными войсками и "вести непримиримую борьбу с террористами ИГИЛ* и "Джебхат ан-Нусра"*.

Вид на Дамаск с горы Касьюн. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Сирия рассматривает отказ ЦРУ от помощи оппозиции как шаг к урегулированию

На сегодняшний день в Сирии созданы три зоны деэскалации: к северу от города Хомс, в пригороде Дамаска — в районе Восточной Гуты, а также на границе Сирии с Иорданией — в провинции Деръа. Помимо этого, сейчас идет работа по запуску еще одной зоны деэскалации в провинции Идлиб.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Зоны деэскалации конфликта в Сирии
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Зоны деэскалации конфликта в Сирии
Комментировать
Война в Сирии
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена