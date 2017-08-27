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Война в Сирии
Война в Сирии

ВКС помогли армии Сирии уничтожить более 800 боевиков ИГ* в долине Евфрата

17:2327.08.2017
(обновлено: 17:51 27.08.2017)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСирийские военнослужащие с флагомСирийские военнослужащие с флагом
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Более 800 боевиков террористической группировки "Исламское государство"* уничтожены сирийскими войсками при поддержке российских ВКС. Об этом сообщили в Минобороны.

Сирийский генерал поцеловал врученное ему наградное оружие от Минобороны РФ
© Ruptly
Минобороны опубликовало видео с церемонии награждения сирийского генерала

По информации ведомства, правительственный армейский корпус во главе с генералом Хасаном Сухелом нанес удар по "самой боеспособной и хорошо вооружённой" части ИГ*.

Наряду с живой силой противника уничтожены девять артиллерийских орудий и минометов, 13 танков и 39 пикапов, оборудованных пулеметами.

В Минобороны сообщили, что после разгрома формирования боевиков правительственная армия продолжит наступление по восточному берегу реки Евфрат.

В тылу врага

Ранее под руководством Хасана Сухела была проведена операция по высадке десанта в тылу у террористов ИГ* в районе населенного пункта Эль-Кдер, в результате чего удалось освободить от боевиков значительные территории и продолжить наступление.

Совместная спецоперация российских и сирийских военных по штурму Эль-Кдера
© Минобороны РФ
Минобороны опубликовало видео десантной операции в Сирии

В Минобороны отметили успешные действия бригадного генерала: в августе глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов вручил сирийскому военачальнику наградное оружие и благодарственное письмо от министра обороны Сергея Шойгу.

"За успешное наступление вдоль реки Евфрат, участие в освобождении стратегически важного населенного пункта Эс-Сухне, а также руководство действиями по высадке тактического десанта и захвату населенного пункта Эль-Кдер министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу вы награждены за храбрость", — приводит слова Герасимова оборонное ведомство.

Последний оплот  ИГ*

В понедельник начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что правительственные войска при поддержке российских ВКС завершили ликвидацию террористических группировок в провинции Алеппо.

Самолет Су-22 сирийских ВВС. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сирийские военные спасли сбитого над Раккой летчика, сообщил источник

По его словам, "освобождение от террористов центральной части страны близится к завершению". На сегодняшний день боевики покинули более 50 населенных пунктов, 2,7 тысячи квадратных километров сирийской территории возвращено под контроль Дамаска.

Кроме того, в районе населенного пункта Акербат армии удалось окружить крупное формирование террористов, в ближайшее время начнется операция по освобождению города.

Основные силы правительственных войск сейчас задействованы в наступлении на город Дейр-эз-Зор, который считается последним оплотом ИГ* в Сирии. Как сообщил Рудской, армия САР при поддержке ВКС приближаются к городу по трем основным направлениям. Командование сухопутной операцией также поручено генералу Сухелу.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Результаты операций ВКС России и коалиции во главе с США в Сирии
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Война с терроризмом в Сирии
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