МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Сирийские военные одобрили сделку по выводу из района Западный Каламун на границе с Ливаном оставшихся боевиков группировки ИГ*, сообщает государственное агентство SANA со ссылкой на военный источник.
"С целью сохранения жизней военных, союзников и мирных жителей одобрено соглашение, которое организовали (шиитское движение — ред.) "Хезболлах" и ИГ*, о выходе всех оставшихся боевиков ИГ в сторону восточного региона Сирии", — говорится в сообщении.
По словам военного источника, соглашение было достигнуто после успехов армии и "Хезболлах" в боях с террористами и попадания боевиков в окружение.
Отмечается, что в восточном регионе Сирии, куда должны отправиться террористы, находится ряд контролируемых ИГ* районов, в частности в провинции Дейр-эз-Зор.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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