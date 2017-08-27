В МИД Ирана сообщили, что де Мистура встретится с Зарифом в Тегеране

ТЕГЕРАН, 27 авг — РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура в воскресенье прибудет в Тегеран, встретится с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, сообщил РИА Новости источник в МИД Ирана.

По словам источника, де Мистура также встретится с помощником главы МИД по арабским делам Хусейном Жабиром Ансари и иранской командой по сирийским переговорам.

В Астане в июле прошел пятый раунд переговоров по Сирии, на котором обсуждались параметры будущих зон деэскалации. Основным результатом предыдущих четырех раундов стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии. На сегодняшний день созданы три зоны деэскалации: к северу от города Хомс, в районе Восточной Гуты и на границе Сирии с Иорданией.

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