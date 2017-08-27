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Война в Сирии
Война в Сирии

Ливанская армия прекратила боевые действия против ИГ* на границе с Сирией

09:5427.08.2017
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© StringerСолдаты ливанской армии в столкновении с боевиками-исламистами. Архивное фотоСолдаты ливанской армии в столкновении с боевиками-исламистами. Архивное фото
© Stringer

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Армия Ливана заявила о прекращении наступления на позиции ИГ* на северо-восточной границе с Сирией, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление армии.

Согласно тексту заявления, это необходимо для переговоров о судьбе плененных террористами солдат. Прекращение огня вступило в силу в 7.00 мск.

Солдаты ливанской армии. Архивное фото
© AP Photo / Bilal Hussein, File
Ливанская армия нашла склад с оружием на покинутой боевиками ИГ* территории
Позднее стало известно, что "Хезболла" и армия Сирии также прекратили бои против ИГ* в западном Каламуне на границе с Ливаном.

"Рассвет горных районов"

Ливанская армия 19 августа начала операцию "Рассвет горных районов" по освобождению пограничных с Сирией районов Раас-Баалбек и Аль-Каа от боевиков "Исламского государства"*. Операция проводилась без координации с "Хезболлой" и сирийской армией.

Военные намеревались освободить от террористов 120 квадратных километров пограничной с Сирией территории.

"Задача армии — дойти до сирийской границе, не пересекая ее",- заявил представитель ливанской армии генерал Али Кансу.
По его словам, военная разведка в свою очередь занимается выявлением спящих ячеек террористов по всему Ливану.

Спустя два дня после начала операции военная разведка задержала одного из главарей террористической группировки "Исламское государство"* Баселя Абдель Кадера, ответственного за нападение на расположение армии в Эрсаль и похищение военнослужащих в 2014 году.

Солдаты сирийской армии в исторической части Алеппо. Сентябрь 2016
© AFP 2017 / Youssef Karwashan
Сирийская армия и "Хезболлах" отбили у ИГ* часть приграничных территорий
На следующий день командование вооруженных сил заявило, что военные освободили 100 квадратных километров из 120 захваченных боевиками.

"Если вы вернетесь, то мы вернемся"

В то же время, 19 августа сирийская армия и движение "Хезболла" начали отдельную операцию по освобождению от ИГ* сирийских территорий, пограничных с Ливаном. Эта операция проходила под названием "Если вы вернетесь, то мы вернемся".

В ходе наступления был взят под контроль крупный пограничный переход Раас аш-Шахут между Сирией и Ливаном, который имеет стратегическое значение, так как является единственными путем снабжения для террористов, засевших на ряде этом высот.

Позднее движение "Хезболла" заявило о готовности к переговорам с боевиками на территории Сирии по их просьбе.

"Обращаюсь к главарям ИГ*: итог битвы предрешен, это вопрос непродолжительного времени", — добавил генсек движения Хасан Насрулла.
Насрулла отметил, что террористы находятся в панике и готовы к любым переговорам.

По словам лидера шиитов, бойцы "Хезболла" совместно с сирийской армией освободили 270 из 310 захваченных ИГ* квадратных километров территории близ сирийско-ливанской границы.

*террористическая группировка, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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