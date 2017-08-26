ДАМАСК, 26 авг — РИА Новости. Представители сирийских властей и участники вооруженной оппозиции в провинции Дераа впервые за время войны в стране приняли участие в организованной российским Центром примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии телеконференции и обсудили вопросы, касающиеся дальнейшего народного примирения, передает корреспондент РИА Новости.
"В конференции участвовали влиятельные люди, которые играют большую роль для боевиков, имеют на них влияние. Мы все вместе хотим, чтобы все жили по-нормальному, чтобы в Сирии был мир, чтобы все люди жили как раньше благодаря союзнику Сирии — России", — сообщил журналистам губернатор провинции Дераа Халид Ханус, который принимал участие в телеконференции с вооруженной оппозицией.
Инициатором проведения телемоста выступили российские военные, которые ранее в созданной зоне деэскалации разместили КПП и наблюдательные пункты, обеспечивая соблюдение режима прекращения огня в этом районе.
"Мы отмечаем выдержку с каждой стороны — и с одной, и с другой. Эта выдержка позволила и по-деловому обсудить все вопросы и прийти к единому мнению о решении проблем немедленно с помощью и (местной) администрации, и тех ресурсов, которые предоставляются руководством САР, и той помощи, которая предоставляется Россией и некоторыми международными организациями", — отметил представитель ЦПВС Виктор Шуляк.
"Мы можем говорить о стабильной ситуации в зоне (деэскалации), о лояльном отношении населения ко всем проблемам. Отмечаем также, что даже на КПП при пересечении границы зон безопасности люди, находящиеся на территории, подконтрольной незаконным вооруженным формированиям, приветствуют наших военнослужащих, улыбаются им и показывают радость, что мы находимся здесь и способствуем примирению", — добавил Шуляк.
Провинция Дераа входит в состав юго-западной зоны деэскалации. Ранее сообщалось, что для практической реализации режима прекращения боевых действий и установления мира на юго-западе Сирии Россия, Иордания и США подписали в Аммане соответствующий меморандум, который одобрили президенты России и США. Меморандум определял границы юго-западной зоны деэскалации в провинциях Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда, а также порядок и силы контроля режима прекращения огня. Позднее российская военная полиция развернула в районах зон деэскалации в Сирии новые контрольно-пропускные пункты и наблюдательные посты для обеспечения режима прекращения боевых действий.
На сегодняшний день в Сирии созданы три зоны деэскалации: к северу от города Хомс, в пригороде Дамаска — в районе Восточной Гуты, а также на границе Сирии с Иорданией — в провинции Деръа. Помимо этого, в настоящее время идет работа по запуску еще одной зоны деэскалации в провинции Идлиб.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.
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