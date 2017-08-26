МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Турция в субботу направила конвой из десяти грузовиков с боевыми машинами и артиллерийскими орудиями в провинцию Килис на юге страны, которая находится на границе с Сирией, сообщает газета Hürriyet.
Провинция Килис находится на границе с сирийским регионом Африн, который контролируется силами самообороны сирийских курдов (YPG).
В июле министр обороны Турции Фикри Ышык заявил, что Анкара не исключает проведения военной операции в Африне в случае угрозы ее национальной безопасности, исходящей из этого региона, который контролируют силы самообороны сирийских курдов.
Турция считает Партию демократического союза (PYD) и силы самообороны сирийских курдов (YPG) террористическими организациями, связанными с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана (РПК).
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