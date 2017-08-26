На "Армии-2017" военные из четырех стран обсудили сирийский опыт России

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Военные Индии, США, ЮАР и России провели круглый стол, посвященному опыту применения Вооруженных Сил (ВС) России в Сирии на форуме "Армия-2017", сообщает пресс-центр мероприятия.

"Военные делегации Индии, США и ЮАР приняли участие в проведении "круглого стола" посвященного опыту применения Вооруженных Сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2017"., — говорится в сообщении.

Отмечается, что накануне на площадках форума работали представители официальных военных делегаций 24 государств, в том числе пять делегаций во главе с министрами обороны Буркина-Фасо, Гана, Гвинеи, Узбекистана и Чада, две делегации во главе с начальниками генеральных штабов Абхазии и Алжира, шесть делегаций во главе с заместителями министров обороны Боливии, Египта, Индии, Лаоса, Узбекистана и Филиппин.

Согласно сообщению, в 41 мероприятии научно-деловой программы приняли участие 1800 представителей профессионального сообщества, в том числе высшее руководство Минобороны России, директора ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса и научно-исследовательских организаций.

Вчера также состоялась торжественная церемония награждения победителей и участников конкурса "Прорыв в будущее" в номинации "Лучший инновационный проект в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации".

Помимо этого, конкурсной комиссией было рассмотрено 34 инновационных проекта, представленных девятью высшими военными учебными заведениями, семью научно-исследовательскими организациями Минобороны России и двумя научными ротами ВС РФ.

"Была организована работа по отбору инновационных разработок представителями 38 органов военного управления, 228 экспертов отобрали 209 инновационных разработок и проектов", — сообщил начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны России генерал-майор Александр Миронов.