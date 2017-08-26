В Алеппо после освобождения провинции от ИГ* стали чаще ходить электрички

АЛЕППО (Сирия), 26 авг — РИА Новости. В сирийском Алеппо восстанавливают железнодорожное сообщение, после полного освобождения провинции от террористов пригородные электрички стали ходить в два раза чаще.

Железнодорожное сообщение между Алеппо и иракским Багдадом до войны в Сирии пользовалось большой популярностью. Из-за активных военных действий и обстрела боевиков железная дорога была повреждена, а где-то и вовсе полностью уничтожена. Сейчас из 900 километров на этом направлении восстановлено около 30, поэтому добраться из Алеппо пока можно только в пригородный Джибрин и обратно, но даже в этом случае в вагонах практически нет свободных мест. Проезд стоит около 40 сирийских фунтов (примерно 5 рублей).

"Я уже очень давно не ездила в поездах. Наверное, с начала войны, а моя дочка вообще впервые в поезде. Ей очень нравится. Это хорошо, что заработало это направление. Я могу чаще видеться с родственниками", — делится впечатлениями от поездки учительница английского языка из Алеппо Марьям Абди.

В Алеппо до сих пор используют очень старые составы, один из них был привезен в Сирию около 40 лет назад из американского Чикаго. В ежедневном расписании сейчас четыре поезда: два утром и два вечером. Еще недавно пассажиры едва заполняли только два ежедневных рейса. Машинисты уверены, что с восстановлением мира в стране увеличится и пассажиропоток, а со временем — и железнодорожное сообщение с другими городами в Сирии и за ее пределами.

"До войны мы перевозили по этой дороге почти 40 тысяч пассажиров каждый день. Сегодня только 4 тысячи. Это очень мало, и расстояния маленькие. Но я уверен, скоро заработает и весь путь до Багдада", — говорит машинист поезда Нашван Ишауи.

Процесс восстановления мирной жизни в Алеппо стал возможным после того, как сирийская армия практически полностью освободила от ИГ* провинцию и продвинулась вглубь провинции Ракка с западной стороны в направлении реки Евфрат, освобождая населенные пункты от террористов. В августе начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что сирийская провинция Алеппо полностью освобождена от террористов.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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