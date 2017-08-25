В Минобороны рассказали о "сирийском экспрессе"

КУБИНКА, (Московская область), 25 авг – РИА Новости. Уникальная логистическая система материально-технического обеспечения российских войск создана в Сирии, сообщил замначальника штаба МТО Вооруженных сил РФ по ресурсному обеспечению генерал-майор Валерий Муминджанов.

"В условиях значительной удаленности (до 10 тысяч километров) российской авиационной базы от поставщиков материальных средств была выстроена уникальная логистическая система, которая синхронизировала работу всех видов транспорта Вооруженных сил и коммерческих организаций", — сказал он.

По его словам, к моменту прибытия боевой авиации на аэродроме Хмеймим была создана необходимая полевая инфраструктура — жилая, хозяйственная, складская и парковая зоны.

"Не зря специалисты НАТО нашу систему доставки материальных средств в Сирию назвали "сирийским экспрессом". Перевозки продукции военного назначения через Черное и Средиземное моря выполняются большими десантными кораблями, судами вспомогательного флота, а для перевозки техники и материальных средств двойного назначения (автомобили, кухни, бани) в различные периоды привлекались суда гражданского флота", — рассказал Муминджанов.

По его словам, "в настоящее время обеспечение российской авиационной группировки осуществляется в полном объеме, исходя из имеющейся потребности".