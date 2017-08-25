Джамиль: противоречия между Россией и США не отражаются на ситуации в Сирии

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Сложные отношения между РФ и США не оказывают негативного влияния на развитие ситуации в Сирии, считает представитель московской платформы сирийской оппозиции, член руководства Фронта за перемены и освобождение Кадри Джамиль.
"Обе страны, и РФ, и США понимают, что кризисы на Ближнем Востоке — угроза не только региону, но и всему миру, и они понимают, что для решения этого вопроса нужно сотрудничество", — добавил Джамиль.
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