Генштаб рассказал об использовании террористами тактики "пчелиного роя"

КУБИНКА (Московская область), 25 авг — РИА Новости. Террористы в Сирии используют тактику "пчелиного роя", изматывая правительственные войска постоянными обстрелами, сообщил начальник главного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Игорь Коробов.

"Террористы используют так называемую тактику "пчелиного роя", суть которой заключается в организации хаотических обстрелов и внезапных нападений на подразделения сирийской армии небольшими по численности, но хорошо слаженными маневренными группами", — сказал Коробов на круглом столе в ходе форума "Армия-2017".

По его словам, за счет этого достигается эффект непрерывной атаки, что изматывает, деморализует и лишает инициативы достаточно крупные воинские формирования.

"Террористы способны быстро переходить от партизанской тактики к открытым фронтальным наступлениям и обратно. Действуя относительно малыми силами против регулярных подразделений и ополчения, боевики основную ставку делают на внезапность, а также на устрашение и деморализацию противника", — добавил главный военный разведчик.